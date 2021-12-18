В Италии 81-летний профессор математики убил украинскую сиделку. Он застрелил 67-летнюю украинку, присматривавшую за его больной сестрой в пригороде Неаполя.

Тело гражданки Незалежной нашли на полу в луже крови. Следователи установили, что профессор застрелил женщину из ружья.

Пока не сообщается о мотивах и причинах пожилого профессора. Он характеризуется положительно, коллеги и соседи отзываются о нем, как об очень спокойном и уравновешенном человеке. Также полицейским предстоит узнать, откуда в доме математика взялось оружие.