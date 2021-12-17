Власти Республики Татарстан приняли решение уменьшить количество коронавирусных коек в больницах в два раза. Такое решение обусловлено стабилизацией эпидситуации и снижением числа новых случаев заболеваний, сообщил главный эпидемиолог республиканского Минздрава Дмитрий Лопушов.

Специалист отметил, что сейчас в республике продолжает работать 3,5 тысячи ковидных коек.

Часть медицинских учреждений вернулись к штатному режиму работы. По словам Лопушова, больницы, которые ранее были задействованы для ковидной помощи, в любой момент при необходимости готовы вернуться к данному профилю и начать принимать больных, если ситуация с коронавирусом ухудшится.