В Апастовском районе Республики Татарстан возвращавшийся из дальнего рейса КамАЗ на полной скорости влетел в дом многодетной семьи. Жилище разрушено полностью, сообщает "Татарстан-24"

Все случилось в селе Нижний Биябаш. Старший из детей получил травмы, он госпитализирован, остальные двое детей и мать не пострадали.

Фактически после случившегося семья осталась без крыши над головой. Мать одна растит троих детей. На время пострадавших приютили родственники. Глава Шамбулыхчинского сельского поселения выделил им временное жильё, но многодетная мать хочет восстановить свой дом и надеется на помощь неравнодушных татарстанцев.