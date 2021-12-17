В Татарстане наметилось устойчивое снижение числа новых заболевших коронавирусом, но несмотря на это, систему QR-кодов в регионе до Нового года отменять не планируется. Об этом сегодня на пресс-конференции в ИА "Татар-Информ" заявила руководитель республиканского Роспотребнадзора Марина Патяшина.

По словам Марины Патяшиной, прививочная кампания до Нового года не завершится.

"Мы очень хотели завершить эту вакцинальную кампанию в декабре. Но сегодня наблюдается значительное снижение количества вакцинируемых. В декабре, вероятно, мы не завершим, и очень надеемся, что в январе это сделаем, поэтому до Нового года никакой отмены QR-кодов не планируется", – отметила Патяшина.

Она подчеркнула, что мера эта не популярна у жителей и по понятным причинам она не самая приятная, но к Новому году выйдет очередное постановление Кабмина РТ, касающееся послабления ограничений для проведения корпоративов и работы общепита в новогоднюю ночь, анонсировала руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ.

Она также напомнила, что детские утренники разрешается посещать родителям, имеющим QR-код. Все дети и взрослые при посещении новогодних елок должны пройти через фильтр. На мероприятии все взрослые обязаны быть в масках.