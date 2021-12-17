Казанцы стали чаще бывать онлайн на шопинге

Мобильный трафик в торговых центрах Казани накануне Нового года вырос на 40% по сравнению с этим же периодом прошлого декабря и на 56% – с тем же временем, но двумя годами ранее. Суммарного трафика гостей моллов Казани с начала зимы хватило бы на 6 миллионов фото в высоком разрешении, выложенных в сеть.

По объемам израсходованного интернета предновогодний офлайн-шопинг опередил даже период распродаж в последние недели ноября. Особый ажиотаж аналитики отмечают на госуслугах – с вводом QR-кодов трафик на «народном» сервисе в пассажах Казани вырос в 1,5 раза. Некоторые посетители предъявляют сертификат напрямую из приложения, а сотрудники подтверждают его через сайт. Как еще нововведения отразились на мобильных привычках гостей комплексов в первые недели декабря, выяснил МегаФон с помощью инструментов big data.

Чаще всего посетители торговых центров используют возможности мобильного интернета, чтобы заходить в соцсети, общаться в мессенджерах и гулять по виртуальным магазинам. Больше 35% интернет-трафика клиентов оператора с начала декабря ушло на публикацию селфи или видео из примерочных в Instagram, Вконтакте и TikTok. А обсуждают покупки чаще в WhatsApp и Telegram.

Каждый десятый гость, прогуливаясь по торговым галереям, дополнительно посещает сайты магазинов. Вероятно, на онлайн-площадки заглядывают, чтобы проверить наличие размеров, подобрать альтернативу офлайн-предложению или сравнить цены.

Самые интернет-увлеченные казанцы – клиенты МегаФона приходили за покупками в ТРЦ «KazanMall», в среднем на абонента здесь приходится около 400 мегабайт данных – примерно столько же расходует татарстанец в сети за целый день. Второе место по востребованности мобильного интернета на шопинге заняли посетители ТРК «Парк Хаус» с потреблением более 200 мегабайт. Третье место за покупателями Дисконт Центра «XL», где каждый покупатель оставляет примерно 150 мегабайт.

Чтобы клиенты МегаФона могли быстро загрузить сертификат на входе или поделиться обновками с друзьями, оператор дополнительно разворачивает инфраструктуру внутри помещений. Такие объекты связи уже работают в большинстве крупных комплексов Татарстана, среди которых: «KazanMall», «Горки Парк», «Южный», «Парк Хаус», «Кольцо» и другие.