За минувшие сутки в Татарстане зарегистрировали 108 новых случаев коронавирусной инфекции, что на четверть меньше, чем сутками ранее. Такую обнадеживающую информацию предоставил региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Таким образом, число заразившихся коронавирусом с начала пандемии в Татарстане составляет 41 388 человек. За весь период в Татарстане умерли от осложнений инфекции 1 363 человек, из них четверо - за прошедшие сутки.

Из 108 новых случаев 4 носят завозной характер, все остальные - контактные. Госпитализированы 40 человек, 68 получают амбулаторное лечение.

В Казани за сутки заболели 53 человека, 10 человек инфицировались в Зеленодольском районе. Диагноз установлен у девятерых челнинцев, пятерых жителей Чистопольского района. Четверо заболели в Лаишевском районе. По 3 новых пациента - в Альметьевском, Дрожжановском и Нижнекамском районах. По двое - в Лениногорском, Мензелинском, Пестречинском и Рыбно-Слободском районах, по одному — в Азнакаевском, Апастовском, Буинском, Высокогорском, Камско-Устьинском, Мамадышском, Новошешминском, Нурлатском, Сабинском и Сармановском районах.