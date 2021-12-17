В преддверии праздника каждый задается вопросом. Какую же новогоднюю елку выбрать? В своих предпочтениях казанцы делятся на два лагеря: одни приобретают живую ель, вторые - искусственную. Споры на этот счет не прекращаются.

Поклонники натуральной говорят, что отслуживший срок дерево можно отдать на переработку, и хвойный запах в доме создает настроение. Другие же считают, что искусственная удобна и прослужит многие годы. А есть те, кто еще не определился. Корреспондент prokazan.ru прогулялась по елочным рынкам и торговым центрам столицы Татарстана и выяснила, где и какую елку купить на Новый год.

"Послушайте только какой аромат"

По традиции в республике проводятся елочные базары. Первой нашей точкой был рынок на улице Лаврентьева. Несмотря на утро, люди уже выбирают и покупают для своего дома лесную красавицу. Выбор большой, на любой вкус и цвет, как говорится. Уже завезли ели, сосны и елки.

Фото: Карина Косенкова

"Знаете, елку обычно покупают ближе к Новому году. Пока в основном берут сосну, а вот ближе к празднику после 23 декабря начнут брать ели", - отметил продавец.

Нам рассказали, что срок стойкости лучше все-таки у сосны, она простоит порядка 4 - 5 недель, а вот елка осыпается быстрее, через 1-2 недели. По стоимости елки и сосны варьируются от 500 до 5000 рублей. Все зависит от высоты и пышности дерева. Самая высокая 3,5 - 4 метра.

Фото: Карина Косенкова

Для тех, кто хочет привнести в свой дом хвойный запах, здесь можно за 200 рублей купить веточки пихты. Также можно договорится о доставке на дом. И если вы живете где-то поблизости привезти могут даже бесплатно.

"Для аромата домой. Придете, развяжете, в баночку с водой поставите. Просто послушайте какой аромат обалденный!",- рассказал продавец.

Фото: Карина Косенкова

Не беспокойтесь о том, что ели были срублены в лесу. Здесь все деревья, выращенные на специальных плантациях лесхозов и в лесопитомниках.

"Конечно лучше искусственную!"

Прогулявшись по базару, следом направились в ближайший торговый центр. В отделе с новогодними игрушками и елками весьма оживленно. Искусственные новогодние ели пышные и красивые, в основном из ПВХ материала. Иголки выглядят очень натурально. Есть даже с шишками и имитацией снега. За среднюю придется отдать от 3500 до 6000 тысяч рублей. А вот цена больших по размеру елок варьируется от 7 до 14 тысяч.

"Конечно лучше искусственную! С настоящей мороки полно, опадает, надо куда-то ее ставить, вода тухнет, или песок мокрый везде. Возни очень много! А если купить искусственную один раз и покрасивее, то это в тысячу раз лучше натуральной. Плюс очень жалко деревья", - прокомментировала покупательница отдела новогодних игрушек.

Фото: Карина Косенкова

Можно выбрать деревья разной сборки. Есть цельные и секционные. Литые ели, например, будут радовать вас долгие годы. Если вам нравится больше по виду сосна с длинными иголками, то имеется большой выбор вариантов расцветок и форм.

А может заказать?

Если у вас нет возможности прогуляться и выбрать елку на Новый год, то можно всегда заказать. Как мы знаем, в этом году большую популярность приобрели интернет-магазины. Мы заглянули, к примеру, на Ozon.ru, здесь сейчас можно приобрести даже живую елку. В среднем 1,5 - 1,75 метра по 4 - 5 тысяч рублей.

Есть экспресс доставка от 99 рублей. Привезут в течении 2 часов. Обычную придется ждать два-три дня. Удобно, не правда ли? Однако, есть опасение, что ель вам может не понравится. Ведь часто бывает на картинке одно, а в живую ожидания могут не оправдаться.

В таких магазинах хорошо приобретать искусственную елку и по выгодной цене. Полтора метра искусственной хвойной красавицы будет стоит приблизительно 1600 рублей, можно найти и дешевле. Все зависит от конструкции, материала и высоты изделия.

Какие выводы можно сделать по итогам елочной прогулки. Живые ели, как покупали, так и берут. Но все чаще предпочтения жители города стали отдавать искусственным. Натуральное дерево ненадолго, и по стоимости с каждым годом только дороже. Но зато экологичнее. Если вы решились на такую покупку, лучше идти выбирать и смотреть самому. А искусственную можно и заказать через интернет-магазин, по стоимости выйдет даже дешевле. Прослужит дольше и грязи от нее меньше.

Наконец, неважно каким будет новогодняя елка,искусственная или живая, главное - атмосфера самого праздника. До Нового года осталось уже две недели, поэтому, кто еще не сделал свой выбор, нужно поторопиться.