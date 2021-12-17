Россияне получат перед Новым годом целый ряд выплат, об этом сообщила член комитета Госдумы по труду и социальной политике Светлана Бессараб.

Как пояснила депутат, те россияне, у кого выплата аванса приходится на период с 1 по 10 января, получат зарплату, премии и 13-ю зарплату уже в декабре, в преддверии праздника.

Перед Новым годом пенсионерам придут пенсии за январь уже с учетом индексации.

По словам Бессараб, не останутся без поддержки и семьи с детьми. По мере возможности будут выплачены пособия.