Пассажир автобуса поранился в салоне и истек кровью в пути, сообщает канал "360". Все случилось в Москве, в районе Отрадное. При входе в салон автобуса пассажир нечаянно зацепился голенью за торчащий острый металлический штырь, а потом сел на свободное место.

Из ноги продолжала течь кровь, пассажиры своими силами попытались оказать первую помощь. Вызвали скорую, но было поздно - мужчина потерял слишком много крови и так и не пришел в себя.

Погибший, как было установлено позднее, повредил артерию.