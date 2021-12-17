ГИБДД Татарстана предупредила водителей об ухудшении погодных условий, которое заметно осложнит дорожную ситуацию. Сегодня в РТ ожидается мокрый снег и дождь, метель с существенным ухудшением видимости, сильный порывистый ветер, скорость порывов которого может достигать 14 метров в секунду. На дорогах образуются гололедица и снежные заносы.

Водители в таких условиях должны руководствоваться не максимально разрешенной скоростью движения, а выбирать такую скорость, которая обеспечивала бы безопасность в складывающейся обстановке. Следует воздерживаться от опасных маневров, в особенности, связанных с выездом на встречку. Необходимо пристегиваться ремнями безопасности и следить, чтобы пассажиры также были пристегнуты.

Пешеходы обязаны переходить проезжую часть только по пешеходному переходу и на разрешающий сигнал светофора, предварительно убедившись в безопасности дальнейшего движения. В темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам необходимо иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями.