Начальник Управлении МВД России по г. Казани в режиме онлайн провел видеоурок на тему "Раскрытие и расследование преступлений, совершенных с использованием IT-технологий" с суворовцами федерального государственного казенного общеобразовательного учреждения "Елабужское Суворовское военное училище МВД РФ".

Ребята, которые сейчас сидят за партами, - будущие полицейские. И они не только сами должны знать, как не стать жертвой мошенников, но и должны научить этому остальных.

Суворовцам сотрудники МВД рассказали о том, какие уловки применяют современные мошенники, и как на них не попасться.

"Только за прошедшую неделю с путем мошеннических действий казанцы потеряли порядка 15 млн. рублей. Мошенник добивается своего, нажимая на нужные "кнопки", и люди раскрывают конфиденциальную информацию, переводят средства на некий "безопасный счет". Злоумышленники играют на страхе, любопытстве и желании разбогатеть", – рассказал начальник Управления Александр Мищихин.

Также будущим стражам порядка рассказали, как работает схема с попавшими в беду "родственниками". Александр Мищихин рассказал и о результатах работы и задержаниях злоумышленников, участвующих в этих схемах. В качестве домашнего задания суворовцев попросили напомнить правила кибербезопасности своим родственникам, друзьям и знакомым.

По окончанию онлайн-урока начальник Управления МВД России по г. Казани пригласил суворовцев, после окончания высшего учебного заведения МВД РФ, на службу в органы внутренних дел.