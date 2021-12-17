Громкий скандал разразился в мире спорта. Бывшего тренера сборной Габона U17 Патрика Ассуму Эйи обвинили в сексуальном насилии над молодыми футболистами, сообщает The Guardian.

Несколько бывших игроков заявили, что тренер насиловал молодых футболистов, заманивая их к себе домой. На такие вечеринки тренер нередко звал и местных чиновников, которые тоже не прочь были развлечься с молодыми спортсменами.

Пострадавшие не обращались в полицию Габона из-за недоверия местной системе правосудия. Один из жертв отметил, что тренер заставлял вступать с ним в половые отношения под страхом исключения из сборной.

Международный союз футболистов FIFPro подал жалобу на действия тренера в ФИФА. Сейчас Эйи работает техническим директором чемпионата Габона.