Число официально зарегистрированных случаев заражения новым омикрон-штаммом коронавируса в России выросло с 16 до 25, об этом накануне заявила вице-премьер, председатель оперштаба Татьяна Голикова.

"На сегодня он выявлен у 25 человек, в Москве, Московской области, городах Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону", — сказала она, выступая в Государственной думе.

Голикова уверена, что избежать распространения омикрона нет никакой возможности, особенно в новогодние праздники. И если потребуется создать новую вакцину против нового штамма, то регистрировать ее будут по ускоренной процедуре по протоколу ЧС, отметила Голикова.

Новый штамм SARS-CoV-2 впервые обнаружили в Ботсване и ЮАР в середине ноября.

Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты называют мутацию более заразной и считают, что в зоне риска - и привитые, и переболевшие люди.