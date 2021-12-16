В Татарстане перед судом предстанет мужчина, который с января 2016 года по март 2021 (на протяжении более пяти лет) поставлял в больницы нелегальные медикаменты и кислород.

60-летний предприниматель сам производил его с помощью взрывопожарных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности на территории Альметьевска, не имея необходимых разрешительных документов на такую деятельность.

Выручка предприимчивого татарстанца составила более 11 миллионов рублей.

За нелегальный кислород мужчина выручил более 285 тысяч, сообщили в Прокуратуре РТ.

Свою вину мужчина полностью признал, уголовное дело передали в Альметьевский городской суд для рассмотрения.