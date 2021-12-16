Следком проводит проверку по факту гибели рабочего в Татарстане. 47-летний мужчина сорвался вниз во время высотных работ на строящемся мосту через Волгу.

Все случилось в Лаишевском районе, сообщают "Известия" со ссылкой на СКР.

Предварительно установлено, что мужчина занимался нарезкой сетки настила моста. Рабочий вышел за ограждение и упал с высоты около 10 м. Полученные травмы стали смертельными.

Уголовное дело возбудили по статье "Нарушение правил безопасности при проведении строительных работ".