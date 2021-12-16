Депутаты Казанской городской думы задумались о расширении границ Казани в сторону Высокогорского района. Как следует из решения народных избранников, к Советскому району города могут присоединить Научный городок при условии успешного проведения публичных слушаний по данному вопросу.

Публичные слушания назначены на 20 января 2022 года. Они пройдут в Управлении архитектуры и градостроительства Казани в 15 часов.

Сегодня 500 жителей Научного городка уже прописаны в Казани с начала нулевых, кроме того, они работают в столице Татарстана.