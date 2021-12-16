Казань стала первым в России городом, где внедрена оплата в электротранспорте посредством мобильного приложения. Такой способ оплаты доступен пассажирам в столице Татарстана с сегодняшнего дня, 16 декабря, в тестовом режиме. Приложение "Казань транспорт" позволяет быстро провести оплату, не дожидаясь кондуктора, сообщает МУП "Метроэлектротранс".

Отмечается, что аналогов этой системе в России пока нет. Весь электротранспорт Казани оборудовали специальными датчиками.

Оплатить проезд с сегодняшнего дня можно так: