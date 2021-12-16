Казань стала первым в России городом, где внедрена оплата в электротранспорте посредством мобильного приложения. Такой способ оплаты доступен пассажирам в столице Татарстана с сегодняшнего дня, 16 декабря, в тестовом режиме. Приложение "Казань транспорт" позволяет быстро провести оплату, не дожидаясь кондуктора, сообщает МУП "Метроэлектротранс".
Отмечается, что аналогов этой системе в России пока нет. Весь электротранспорт Казани оборудовали специальными датчиками.
Оплатить проезд с сегодняшнего дня можно так:
- скачайте приложение "Казань транспорт", оно доступно в Apple store и Play Market;
- откройте приложение и привяжите к нему свою банковскую карту;
- приложение взаимодействует с датчиком в салоне при помощи технологии Bluetooth, показывает, в какой трамвай или троллейбус зашел пассажир, и предлагает оплатить проезд;
- после оплаты на экране появляется электронный чек с номером подвижного состава и временем оплаты проезда.