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Огромный выбор мебели для казанцев: вам понадобится 20 минут на поиск подходящего варианта
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13:15, 19.11.2021
Вот на какое жилье могут рассчитывать казанцы
08:01, сегодня
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14:28, 22.06.2021
Качество, сервис и цена: гид по стоматологиям Казани
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Женщина умерла от коронавируса, пока ее лечили гомеопатическим Арбидолом
21:31, 15.12.2021
Кадровый кризис: в Татарстане 70 % промышленных предприятий нуждаются в работниках
16:00, 07.12.2021
«Ловит даже за городом»: в Татарстане за последний год значительно улучшилось качество связи
20:14, 15.12.2021
Пять женщин и один мужчина умерли от коронавируса в Татарстане
20:00, 15.12.2021
В Казани будут перекрыты участки дорог по улицам Фучика и Минской
15:24, 26.11.2021
Проект Преображение - новый образ для мамы двоих детей
19:20, 15.12.2021
В Татарстане создано 700 мест для запуска салюта: что будет за фейерверк в неположенном месте
19:00, 15.12.2021
Минздрав Татарстана заявил о закрытии части мобильных пунктов вакцинации
14:49, 14.12.2021
В Новый год по-новому: как за новогодние праздники обновить внешний вид квартиры
18:00, 15.12.2021
Уволят ли Слуцкого, уедет ли Хвича и будет ли усиление? Чего ждать от Рубина после зимнего перерыва?
17:22, 15.12.2021
hh.ru: 15% татарстанцев точно останутся без новогодней вечеринки с коллегами
12:30, 10.12.2021
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17:14, 15.12.2021
Вытесняют часы: продажи фитнес-браслетов в Татарстане выросли на 25%
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17:08, 30.09.2021
Готовим зимний гардероб: подсказываем, в чем выходить на улицу чтобы блистать при любой погоде
15:30, 15.12.2021
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Кассирша, которая вынесла из банка 23 миллиона в коробке, рассказала, что ее шантажировали
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Вот как казанцы за 10 минут могут выбрать подарок своим близким
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17:55, 29.10.2021
Теперь казанские мамы могут выбрать все для своего ребенка за 20 минут
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14:26, 15.12.2021
Привлекаем богатство в свою жизнь: как украсить новогоднюю елку, чтобы приманить к себе деньги
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Мужчина в Казани приехал за бургером в МакАвто на игрушечной машине
10:30, 16.06.2021
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Банк ЗЕНИТ повысил доходность по вкладам до 9% годовых
13:02, 15.12.2021
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16:26, 29.10.2021
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12:54, 15.12.2021
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В Татарстане продолжается снижение заболеваемости коронавирусом - новые данные на 15 декабря
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Теперь казанские девушки привлекают еще больше мужского внимания - вот в чем их секрет
12:34, 15.12.2021
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12:00, 15.12.2021
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Без советских отголосков: названы варианты отдыха для казанцев летом 2021
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Фото: profkom.mmk.ru

В России разработали закон о ежегодной новогодней выплате для части населения: кому повезет?

16.12.2021, 10:29 486 prokazan.ru
В российское правительство на экспертное заключение направили законопроект, который подразумевает введение ежегодных предновогодних выплат для пенсионеров. Он разработан Комитетом Государственной думы по труду и соцполитике, сообщили "Известия".
 
"Предновогоднюю" пенсию предлагается выплачивать всем российским пенсионерам - как неработающим, так и работающим, а также тем, кто получает пенсии по государственному пенсионному обеспечению и военные пенсии. 
 
Размер выплаты к новому году будет равен размеру пенсии, которую обычно получает человек.
Источником выплат должен стать федеральный бюджет.
Деньги Зоопарк Новости России
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10:24, 07.12.2021
Ради хайпа: школьники-тиктокеры спалили баню, сарай и пытались сжечь жилой дом
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33-летний работник завода задержан за изнасилование своей сестры-подростка
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Мужчина зарубил топором автослесаря и тащил его до оврага, привязанным к машине
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На певца Филиппа Киркорова составили 90 протоколов за неуплату дорожных штрафов
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В России выявлены первые случаи заражения штаммом омикрон
17:38, 06.12.2021
Женщина таинственно пропала при перевозке в ковидный госпиталь, ее ищут 5 месяцев
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Крик души: актриса Ксения Алферова поведала о письме жительницы Татарстана о QR-кодах
15:23, 06.12.2021
В Госдуме не поддержали поправки Госсовета РТ о сохранении должности президента Татарстана
10:32, 06.12.2021
Опасные игры: один ребенок прострелил голову другому на территории школы
10:21, 06.12.2021
Женщина со сломанной ногой пришла в травмпункт и сломала там еще и руку
09:36, 06.12.2021
С 1 марта 2022 года начнут штрафовать за обшивку и остекление балконов
05:00, 06.12.2021
Мошенники начали применять фальшивые QR-коды для обмана россиян
19:00, 05.12.2021
Российский врач заявил, что пандемия подорвала психическое здоровье миллионов людей
14:10, 05.12.2021
Пожилая пациентка пожаловалась на издевательства санитарок в больнице
12:24, 05.12.2021
Найден труп 14-летней школьницы, которая накануне поссорилась с парнем
12:04, 05.12.2021
Мужчина обворовал храм, после чего разбился насмерть
10:15, 05.12.2021
Педофил дважды за неделю изнасиловал одну и ту же школьницу в метро
05:00, 05.12.2021
Труп мужчины пролежал у железной дороги полтора месяца
19:00, 04.12.2021
Мертвым найден мужчина, который привозил тело умершей матери к администрации города
15:04, 04.12.2021
Молодой ученый, привитый ЭпиВакКороной, умер после того, как принял лекарство от коронавируса
14:30, 04.12.2021
Женщина, пропавшая 4 года назад, найдена мертвой
11:38, 04.12.2021
Школьник умер после драки с одноклассником
10:50, 04.12.2021
Суд не принял иск детского омбудсмена Татарстана Волынец к рэперу Джигану
09:38, 04.12.2021
Юрист рассказала, можно ли наказать соседей за слишком громкий секс
08:48, 04.12.2021
Одноногого инвалида с маленькой дочерью выселили из квартиры люди в камуфляже и масках
07:00, 04.12.2021
Сторонники вакцинации от COVID-19 потребовали раскрыть данные о прививках
05:00, 04.12.2021
Полиция задержала 11 человек после массовой драки дворников
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Полицейского, изнасиловавшего 27 девушек, выпустят из колонии раньше срока
20:00, 03.12.2021
У Градского после смерти нашли неоплаченные налоги более чем на полмиллиона рублей
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Подростки пытались убить родителей своей 14-летней подружки
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Минздрав до конца года изменит список противопоказаний к прививке от коронавируса
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Пьяная бабушка пыталась зарезать малолетнего внука
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Убивший троих пенсионер скрывался от полиции в платье
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Трассу Москва-Казань подумывают продлить до Китая
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Старшеклассник умер прямо на итоговом сочинении в классе
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В колонии покончил с собой Академовский маньяк Лыткин
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Путин готовится сделать важные заявления 23 декабря, журналистов для освещения Кремль выберет сам
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Участковый украл из квартиры умершего ветерана ВОВ боевые награды
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13:17, 01.12.2021
Бабушка-паук сбежала от полиции по балконам после того, как пригрозила взорвать дом
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Срок действия ПЦР-тестов сократят с 72 до 48 часов из-за омикрон-штамма коронавируса
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Успешный бизнесмен совершил суицид прямо на глазах у бывшей возлюбленной
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Мужчина задохнулся без кислорода в ковидном госпитале
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Челябинский аэропорт закрыли из-за ночного ЧП с самолетом из Казани с 32 пассажирами
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Российские власти решили не использовать слово «QR-код» из-за негатива граждан
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Искусственный разум займется анализом психики россиян по социальным сетям
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В Кремле рассказали о дальнейших мерах по штамму коронавируса Омикрон
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Певец Элвин Грей снялся в новогодней комедии «Елки-8»
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Охранявший осужденного полицейский спросонья ранил себя и выстрелил в коллегу
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Умирающий от коронавируса идейный антиваксер попросил перед смертью сделать ему прививку
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Ситуация сложная, не скрываем: в больницах Казани копятся очереди, Минздрав просит не паниковать
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11:30, 16.06.2020
“Разве мы виноваты?”: как регистрация иностранцев в Казани переросла в беспорядки с участием полиции
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«Когда я освободился, будто попал в рай»: экс-заключенный из РТ о жизни в колонии
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«Плачу 2 ипотеки, живу в «курятнике»: аварийщики о том, как живут на 6 кв.м.
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Казанцы перестали выбрасывать мусор на свалки, сортируя его дома
12:53, 21.01.2019
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Фоторепортаж: сколько водителей скручивают номера в центре Казани, мешая другим
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Неизвестная Казань: улица Волкова с уникальным домом и воспоминаниями жителей
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Без воды, газа и канализации. Мама с двумя детьми пытается выжить в бараке
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Казанца оштрафовали за разоблачительный пост Вконтакте на 55 тысяч рублей
12:18, 25.10.2018
«Сделали не по закону, а по понятиям». Пенсионер пожаловался на захват дома УК
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Мне сломали 3 ребра. Казанец пожаловался на издевательства со стороны полиции
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«Нас поджигают, чтобы согласились»: Мать с ребенком-инвалидом переселяют из центра в Юдино
12:28, 23.05.2018
В Казани ради новой дороги от Кварталов до М7 могут уничтожить три новых поселка
11:53, 16.05.2018
«Решил за 3 дня». Московский бизнесмен бросил столицу и уехал жить в деревню под Казанью