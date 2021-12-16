В российское правительство на экспертное заключение направили законопроект, который подразумевает введение ежегодных предновогодних выплат для пенсионеров. Он разработан Комитетом Государственной думы по труду и соцполитике, сообщили "Известия".

"Предновогоднюю" пенсию предлагается выплачивать всем российским пенсионерам - как неработающим, так и работающим, а также тем, кто получает пенсии по государственному пенсионному обеспечению и военные пенсии.

Размер выплаты к новому году будет равен размеру пенсии, которую обычно получает человек.

Источником выплат должен стать федеральный бюджет.