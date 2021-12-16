В казанском поселке Дербышки на улице Мира найдено тело мужчины с пулевым ранением головы. 62-летний пенсионер, сообщает "Татарстан-24" , был одиноким и страдал заболеванием сердца. Предполагается, что он свел счеты с жизнью, имея в распоряжении охотничье ружье.

Как заявила соседка погибшего мужчины, он давно болел и постоянно принимал лекарства, которые покупали ему соседи, поскольку сам мужчина опасался выходить даже в аптеку.

"Не думала, что так получится. Я каждый день ждала что у него сердце встанет, он все на сердце жаловался, каждый день", - поделилась женщина.

Обстоятельства трагедии выясняют правоохранители.