Банк «Открытие» провел бизнес-шоу «Цифровая эволюция бизнеса», посвященный Digital-продвижению

Партнером выпуска о Digital-продвижении стал Яндекс.Бизнес. Заместитель президента – председателя правления банка «Открытие» Надия Черкасова и руководитель направления по работе с партнерами Яндекс.Бизнеса Александр Локтев, а также представители малого бизнеса рассказали об использовании онлайн-технологий для продвижения и рекламы бизнеса.

Внедрение элементов цифровизации в бизнес-процессы растет высокими темпами, для увеличения продаж предприниматели все чаще размещают рекламу в интернете. Но немногие компании сразу получают заметный эффект из-за ограниченного рекламного бюджета и отсутствия знаний и навыков. В рамках онлайн-шоу «Цифровая эволюция бизнеса» предприниматели, которые благодаря использованию цифровых каналов продаж вывели свой бизнес на новый уровень, поделились опытом и лайфхаками. На шоу представили только практические кейсы, из которых зрители узнали, как развивать свой бизнес и привлекать новых клиентов благодаря цифровым инструментам, не тратясь на дорогостоящие рекламные кампании.

Надия Черкасова подчеркнула, что по данным пятой волны «Индекса цифровизации малого и среднего бизнеса» – исследования, которое постоянно проводят банк «Открытие» и НАФИ – компании все активнее переводят бизнес в онлайн (51%). «Мы видим увеличение доли компаний, использующих онлайн-каналы продвижения бизнеса (с 58% до 60%), имеющих полноценный сайт с детальной информацией о продуктах и сервисах (с 41% до 63%). Значительно больше компаний МСБ стали размещать рекламу в интернете (рост с 58% до 66%), потому что без представления бизнеса в digital-пространстве теряют своего потенциального клиента».

Участники бизнес-шоу постарались показать, что продвижение в интернете – это не всегда сложно и дорого. Прежде чем тратить большие деньги на рекламу, нужно убедиться, что бизнес хорошо представлен в интернете. Начать лучше с платформ, где можно бесплатно разместить свой бизнес – онлайн-карты, соцсети, сайты-отзовики.

Александр Локтев отметил, что предпринимателям не обязательно тратить свое время на сложные настройки рекламы. Нужно только рассказать о своем бизнесе, а Яндекс.Бизнес сам создаст и запустит рекламу сразу на нескольких площадках в интернете. А чтобы лучше понять, насколько хорошо она работает для того или иного бизнеса, важно спрашивать у клиентов, как они о нем узнали. Это поможет оценить вклад интернет-рекламы – например, сравнить с листовками – и понять, куда лучше вкладывать деньги в первую очередь.

Основатели Lak Lab Михаил и Олеся Лисневские рассказали, что начиная вести свой бизнес сразу решили цифровизировать рабочие процессы: «Благодаря этому у нас появилась возможность быстро масштабироваться и выйти на новый уровень. А используя Яндекс.Бизнес, мы выделились среди конкурентов без особых трудозатрат».

«Новый цифровой мир уже вокруг нас, большинство бизнесов сейчас без представленности в нем теряют львиную долю клиентов и возможность поднять свою репутацию. Это самый простой и объективный способ общения с конечным потребителем», – отметил соонователь Grape Wine & Kitchen Сергей Крылов.

Основатели Tkanoff Юрий и Елена Красновы на своем опыте рассказали, почему для реализации амбициозных планов нужно использовать цифровые технологии. По их словам, современные финансовые и маркетинговые сервисы ускоряют и облегчают работу предпринимателя.

Запись бизнес-шоу можно посмотреть в YouTube, ВКонтакте, а также Facebook.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»), а также международными агентствами Fitch («BB+») и Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.