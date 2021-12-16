Жительница Казани в социальных сетях пожаловалась на мужчину, который нагло украл у нее и дочкой тюбинг. Персонаж попал на камеры видеонаблюдения, запись с которых женщина в качестве доказательства приложила к своей жалобе.

По словам матери, они с дочерью зашли в магазин, оставив у входа "ватрушку". Мужчина просто подошел и забрал тюбинг с собой.

Пользователи интернета посочувствовали женщине и призвали правоохранителей найти злодея, ведь для взрослого тюбинг - пустяк, а для ребенка - утрата "ватрушки" - настоящая беда.