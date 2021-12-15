В период новогодних праздников происходит на 20 % пожаров больше, чем в обычные дни. Так, в прошлый Новый год в республики произошло 169 пожаров, на которых погибли 14 человек, еще 11 были травмированы. Об этом сообщил заместитель главного государственного инспектора РТ по пожарному надзору Максим Трущин.

Главными причинами возникновения пожаров в Новый год считаются неосторожное обращение с огнем, чаще всего курение в нетрезвом состоянии, поджоги, нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования и транспортных средств. Также ни один праздник не обходится без применения пиротехнических изделий.

Фото: mos.ru

Как правило, из-за неправильного использования питард и салютов люди получают ушибы головы, лица, рваные раны кистей рук и ног.

"В прошлые праздники зафиксировано 7 фактов нарушения правил использования пиротехники, в результате чего произошло 3 пожара, были травмированы двое взрослых и трое детей, - отметил спикер.

Учитывая обстоятельства, МЧС и другими ведомствами разрабатывается комплекс мероприятий, направленных на минимизацию негативных последствий и рисков возникновения пожароопасных ситуаций.

С 20 декабря 2021 года по 10 января 2022 года на территории Татарстана вводится особый противопожарный режим.

«В этот период сотрудники МЧС, Росгвардии и полицейские будут проводить рейды. Тех, кто попадется на запуске салютов в неположенном месте, будут штрафовать. Для справки, в прошлом году за данное нарушение штрафы получили 201 человек», – отметил Трущин.

700 мест для запуска салюта для жителей Татарстана

Также в Татарстане определены более 700 площадок для запуска салютов. В Казани сейчас оборудовано таких четыре.

«В прошлые новогодние праздники в республике было создано более тысячи таких площадок. Сейчас мы продолжаем работу, думаю, что к Новому году число мест, где можно будет запускать салюты, станет больше», – отметил Максим Трущин.

Фото: mchs.tatarstan.ru

В преддверии праздников в местах, где проходят праздничные мероприятия с детьми, проводятся профилактические встречи, на которых сотрудники МЧС беседуют с обслуживающим персоналом, проводят инструктаж о мерах пожарной безопасности и проверяют исправность пожарной системы.

"Учитывая, что у нас основная часть пожаров происходят в жилом секторе, мы также планируем в новогодний период провести профилактическую работу и там. Это дворовые обходы и инструктажи по мерам пожарной безопасности граждан в быту", - поделился Максим Трущин.

Также он напомнил, что покупать пиротехнику лучшего всего в специальных магазинах, а перед тем как запустить фейерверк, нужно обязательно ознакомиться с инструкцией по применению.

Напомним, штрафы за запуск фейерверков в неположенном месте с этого года увеличатся. Для людей они составят 2-4 тысячи рублей, для должностных лиц - 15-30 тысяч рублей, а для предприятий до 400 тысяч.