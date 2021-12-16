Чтобы на предприятия Татарстана охотно ехали молодые специалисты, нужно ввести специальную программу с участием Госжилфонда РТ, чтобы специалисты были обеспечены жильем. С таким предложением выступил на заседании Совета безопасности РТ Президент Татарстана Рустам Минниханов.

На производствах не хватает рабочих рук, ситуация тяжелая, а потому расширение социального пакета для будущих рабочих и специалистов - мера необходимая, чтобы победить кадровый голод.

Минниханов напомнил об опыте «малосемеек»: специалисту надо где-то жить. Позже он сможет взять ипотеку, купить большую квартиру, но для начала должно быть доступное общежитие, куда можно будет заселять всех, кто желает трудиться на предприятиях.

Президент Татарстана предложил для решения проблемы привлечь возможности Госжилфонда РТ. Строить надо рядом с предприятиями, для удобства.

По данным главы Минпромторга республики, потребность в кадрах крупнейших предприятий Татарстана – около 11 тыс. человек.