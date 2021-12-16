В Татарстане будет разработана «дорожная карта» по исполнению закона о региональной власти, который был принят Госдумой 14 декабря и накануне одобрен Совфедом. Напомним, закон запрещает главам регионов называться "президентами".

Госсовет Татарстана в связи с этим разработает «дорожную карту» для исполнения ФЗ о публичной власти в регионах. Об этом сообщает «Ъ-Казань» со ссылкой на главу парламентского комитета по госстроительству Альберта Хабибулина.

"Я так предполагаю, что будет разработана некая дорожная карта, где в соответствии с нормативно-правовыми актами страны будет организована работа и в Республике Татарстан, и во всех субъектах", — сообщил он.

Не уточняется, будут ли внесены изменения в Конституцию Республики Татарстан, где закреплено высшее должностное лицо - президент республики. Но, судя по всему, этого не избежать.