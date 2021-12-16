59-летняя учительница истории из Свердловской области скончалась от ковидной пневмонии. Но родственники ее уверены, что женщину можно было спасти, если бы она получила нормальное лечение, сообщает solenka.info.

Женщина, заразившаяся коронавирусом, провела в больнице 9 дней. Она рассказывала детям, чем и как ее лечат. Врачи уверяли, что пациентка переносит ковид в легкой форме, но родные настаивали на том, чтобы медики поменяли схему лечения.

Врачи не слышали родственников, продолжали давать больной витамины и гомеопатический "Арбидол" (эффективность гомеопатических средств официально не доказана).

В результате женщина умерла, а эксперты установили, что смерть пациентки косвенно связана с недостатками медицинской помощи.