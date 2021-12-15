В Минздраве Татарстана объявила о закрытии семи мобильных пунктов вакцинации в Казани. Вместе с тем изменится и график работы ряда других пунктов, сообщила пресс-служба Минздрава РТ.

С 17 декабря не будут работать два пункта вакцинации от коронавируса в ТЦ "Мегастрой". С той же даты закроются и пункты в "Сбербанке" на Камалеева и в КДК им. Ленина.

С 30 декабря перестанут работать пункты в ТЦ KazanMall и в здании бывшего аквапарка "Барионикс", а также в КЦ "Сайдаш".

Вместе с закрытием одних пунктов, другие изменят график работы. Так, с 17 декабря в ТЦ "Мега" пункт перестанет прививать горожан круглосуточно и начнет работать с 8 утра до 20 часов.

Пункт вакцинации в "Парк Хаусе" будет работать лишь для ревакцинации и вакцинации через полгода после перенесенного коронавируса по ежедневному графику с 10:00 до 20:00.

Аналогичный график работы будет и в мобильном пункте вакцинации в ТЦ "Южный". Пункт вакцинации в "Сбербанке" на Пушкина будет работать по будням с 9:00 до 18:00, а в КЦ "Московский" — с понедельника по субботу с 9:00 до 19:00.