Непрерывное инклюзивное образование – равные возможности для всех

В ВятГУ в рамках Международного педагогического форума «Детство в дискурсе перемен» прошла конференция «Инклюзивное пространство детства: кадры, технологии, практики»

В конференции приняли участие эксперты в области инклюзивного образования из более чем 30 регионов России, а также из США, Франции, Индии, Китайской народной республики и Белоруссии.

Открыла конференцию руководитель Проектного офиса ресурсного учебно-методического центра (РУМЦ) по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Министерства науки и высшего образования РФ Альбина Бикбулатова:

Россия – одна из первых стран, в которых роль профориентации и трудового воспитания детей с инвалидностью стали приоритетными направлениями работы. Об этом говорит и развитие национального движения «Абилимпикс». Сегодня дети, начиная с 14 лет, уже профессионально соревнуются в российских чемпионатах, а совсем недавно сформировалась тенденция, когда дети младшего школьного возраста уже показывают свое мастерство. Мы все прекрасно понимаем, что установка на активную социальную позицию и активное профессиональное развитие формируется именно в детстве.

Ключевой темой для всех площадок конференции стало непрерывное инклюзивное образование, когда дети и взрослые с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья имеют доступ ко всем уровням образования, начиная с дошкольного и заканчивая высшим.

Открыла обсуждение кандидат психологических наук, проректор по инклюзивному образованию, директор Института проблем инклюзивного образования Московского государственного психолого-педагогического университета Светлана Алехина.

Сегодня высшее инклюзивное образование развивается с учетом того, как развивается общее инклюзивное образование. И динамику развития общего инклюзивного образования принципиально важно учитывать всем тем, кто обучает человека профессии как на уровне среднего профессионального образования, так и высшего.

Светлана Владимировна рассказала о том, что с каждым годом количество обучающихся с инвалидностью в общем образовании растет. Если в 2015 году обучающихся с ОВЗ и инвалидностью было больше 173 тысяч человек, то сегодня – почти 473 тысячи. Условием успешной реализации непрерывного инклюзивного образования детей и взрослых с инвалидностью и ОВЗ, эксперт считает модернизацию всех уровней образования и преемственность, которая заключается в сохранении результатов предыдущего уровня образования при переходе к последующему.

Логичным продолжением обсуждения непрерывного инклюзивного образования стал круглый стол «Миссия сети РУМЦ в развитии инклюзивного профессионального и высшего образования». Участниками круглого стола стали представители 21 ресурсного учебно-методического центра по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, работающего на базе вузов России.

Кандидат Психологических наук, директор РУМЦ Северо-Кавказского федерального университета Наталья Борозинец выступила с докладом «Проектирование профессионально-личностного развития в процессе непрерывного образования: инклюзивные стратегии». Она рассказала о том, каким образом вузы могут сопровождать обучающихся с инвалидностью и помогать им строить свои профессиональные траектории.

Проектирование профессионально-личностного развития нацелено на формирование социально-компетентных личностей, готовых оперативно реагировать на изменения как рынка труда, так и мира в целом. Как показывает опыт, ребята, сопровождаемые образовательными организациями в ходе обучения, легко трудоустраиваются, быстро адаптируются на рабочих местах и проявляют трудовую мобильность. То есть, такие выпускники, уже имея профессию, больше готовы к обучению новым профессиям, - рассказала Наталья Борозинец. Также эксперт отметила, что именно ресурсные учебно-методические центры являются тем звеном в системе инклюзивного высшего образования, которое способно и должно подталкивать вузы к совершенствованию в работе с обучающимися с инвалидностью, внедряя новые методы, инструменты и стратегии инклюзивного образования.

В ходе круглого стола были представлены не только актуальные практики и инструменты ресурсных центров по повышению доступности высшего образования для людей с инвалидностью, но и опыт зарубежных коллег. Доктор Бхушан Пунани рассказал об организации инклюзивного образования в Индии:

Наша задача сейчас – это гарантировать, чтобы любой ребенок мог пойти в школу и поступить в вуз. Мы тратим миллионы рупий, долларов на то, чтобы обеспечить возможность охватить всех детей. И я могу с гордостью сказать, что сегодня в Индии 2 миллиона детей с проблемами здоровья могут посещать обычные школы.

В своих докладах выступающие касались таких тем, как работа центров коллективного пользования специальными средствами обучения; обеспечение работы «горячей линии» РУМЦ по вопросам получения инклюзивного высшего образования; актуализация программ развития вузов в части обеспечения доступности и качества высшего образования для инвалидов и лиц с ОВЗ; вариативность программ повышения квалификации по вопросам инклюзивного образования; использование цифровых сервисов в инклюзивном высшем образовании и других. Судя по активному обсуждению докладов и количеству вопросов, которые участники задавали друг другу, сегодня ресурсные учебно-методические центры по обучению и инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья готовы меняться, развиваться, совершенствовать методы работы с обучающимися с инвалидностью и ОВЗ.

Результаты работы площадок конференции несомненно найдут отражение в дальнейшей работе сети РУМЦ.