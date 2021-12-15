Многодетная мать из Набережных Челнов Агина Алтынбаева после выхода из психиатрической больницы в Казани оказалась в отделе полиции. В больнице ее признали вменяемой, и Агина отправилась в санаторий за детьми, которые были временно помещены туда, пока мать по решению суда проходит психиатрическую экспертизу.

Но там ее уже ждали полицейские, о чем сообщила сама Алтынбаева в социальных сетях. Ее доставили в отдел полиции Комсомольский в Челнах.

По словам женщины, ее хотели "закрыть" из-за неоплаченных штрафов ГИБДД.

"Один (полицейский - ред.) вообще сказал: "Сегодня детей не заберешь, сидеть будешь". Я спокойно ответила: "Это мы еще посмотрим". Стояли семь человек с собакой даже возле санатория, где мои дети находятся", - поделилась Алтынбаева.

В результате челнинке все же удалось забрать детей. За помощь она поблагодарила начальницу местного отдела опеки.