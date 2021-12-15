Мраморная столешница упала на ребенка в номере отеля, куда малышка приехала с родителями. Несмотря на свой возраст, девочка неплохо передвигалась на своих ножках, но для сохранения равновесия ей нужно было за что-то держаться. За стол в спальной комнате удержаться не получилось – мраморная столешница упала прямо на голову девочки.

Уже вторые сутки за жизнь девочки борются врачи международного госпиталя. Только за один день лечения частная клиника выставила родителям счет почти 1 млн рублей. Но они смогли положить на депозит все, что у них было – почти 200 тысяч рублей.

Неравнодушные татарстанцы откликнулись и собрали за сутки почти 3 миллиона, и помощь до сих пор продолжает поступать семье.