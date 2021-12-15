В Казани судят мужчину, который провернул многомиллионную аферу с поставкой защитных медицинских масок. Сотрудники УЭБиПК МВД по РТ "вычислили" жителя Казани, который организовал преступную схему по поставке масок. Об этом сообщает пресс-служба МВД РТ.

Предприимчивый казанец выбрал фирму, которая была зарегистрирована на знакомого, через нее он планировал похитить денежные средства.

Потерпевшим отправили реквизиты счета фирмы, и они туда перечислили 2,1 миллиона рублей.

Деньги со счета фирмы быстро перевели на счета ИП, а маски, обещанные на такую сумму, так и не поставили.

По данному факту летом прошлого года СУ СКР по РТ было возбуждено уголовное дело по факту крупного хищения денежных средств.