Детские хирурги Камского детского медцентра в Набережных Челнах спасли ребенка, который проглотил целых 40 магнитных шариков. Об этом врачи сообщили на сайте медицинского учреждения.

Операцию мальчику провели эндоскопическим способом, и ребенок уже выписан домой со строгим наказом больше ничего подобного не глотать.

За этот год подобных случаев в больнице зарегистрировали уже два: ранее спасали девочку, которая проглотила 13 шариков-магнитов.

У нее магниты прошли по желудочно-кишечному тракту, притянулись друг к другу и образовали цепочку-кольцо вокруг кишечника.

Опасность подобных ситуаций кроется в том, что на ткани, попавшие между шариками, оказывается сильное давление, и могут возникнуть перфорация кишечника, травмы, кровотечения.