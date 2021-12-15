В Казани сотрудникам жилищных компаний поручили организовать подомовые обходы на предмет вакцинации от коронавируса старшего поколения. Такое поручение дали власти Казани.

Распоряжение было направлено руководителям УК, ЖСК, ТСЖ Авиастроительного и Ново-Савиновского районов столицы Татарстана, сообщает "Вечерняя Казань". Не исключено, что такие же бумаги получили и жилищники других районов города.

Жилищники должны не просто совершать обходы граждан старше 60 лет, но и ежедневно строго до 16:00 отчитываться о результатах этих обходов, прилагая фотоматериалы.

В жилищных организациях пребывают в полной растерянности. Как сообщил председатель ТСЖ "Гаврилова, 38" Тахир Юсупов, никто не понимает, что именно надо фотографировать и обходить:

"Я еще понимаю объявления о вакцинации расклеить, это пожалуйста. Но какие обходы, какие фотоматериалы? Вроде как мы должны ходить по квартирам и убеждать пенсионеров сделать прививку? А не будут прививаться - отключим газ, как говорила управдом в комедии Гайдая? И что мы должны фотографировать? Бабушек с прививками или бабушек без прививок? Бред какой-то, в голове не укладывается. Даже не знаю, наши чиновники сочиняют такие бумаги не думая или у нас до такой степени понизился уровень умственного развития тех, кто занимает руководящие посты? Я поинтересовался у других председателей ТСЖ, как они отреагировали на это письмо. Все просто махнули на него рукой, но один для смеха решил пройтись по квартирам пенсионеров, поинтересоваться насчет вакцинации. Так тут же был послан куда подальше", - рассказал глава ТСЖ.

На запрос журналистов "ВК" в администрацию был получен ответ, что председатель ТСЖ, вероятно, что-то не так понял.

"Суть в том, что вместе с этим письмом были отправлены тексты объявлений о проведении вакцинации для лиц старше 60 лет, которые жилищников попросили развесить. А сообщать они должны о том, сколько домов обошли и сколько развесили таких объявлений. По квартирам они ходить не должны и уговаривать прививаться никого не должны", - отметили в пресс-службе администрации районов.