В Казани почти завершился процесс демонтажа развлекательного комплекса "Ривьера". Сносить здание начали осенью текущего года. Сейчас остались только руины, которые сравняют с землей до 30 января 2022 года.

В 2020 году этот объект выкупила за 418 миллионов группа компаний Kravt, которая принадлежит миллиардеру, одному из учредителей "Океанрыбфлота" Игорю Евтушку и Валерию Кравцуну. Здание "Ривьеры" в Казани решили снести из-за того, что оно "морально устарело и дальнейшее использование данного объекта экономически нецелесообразно".

Теперь вместо киноцентра на участке в 3 с лишним гектара построят многофункциональный центр, сообщает "Бизнес Онлайн".