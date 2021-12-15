Астролог Олег Персидский рассказал, как правильно загадать желание в новогоднюю ночь, чтобы оно точно сбылось, сообщает "ФедералПресс".

Специалист считает, что любое желание мертво, если его не наделили положительной энергией.

"Критически важно наделить желание положительной энергией", – заявил астролог.

Вот почему мы часто сами портим свои желание, когда сжигаем бумажки с написанным желанием, когда топим их в бокале шампанского. Мы сами мешаем желаниям исполниться, уверен Персидский.

Формулировка

Правильная формулировка желание - основа и залог успеха. Вы не должны говорить в будущем времени "Я стану богатым" или " Я выйду замуж", формулировать следует исключительно в настоящем времени, словно желаемое уже есть у вас - " Я богат", "Я замужем и счастлива".

Астролог категорически запрещает использовать частицу "Не", и с ним согласны ведущие психоаналитики и психотерапевты. Вместо "Хочу не болеть" сформулируйте " Я здоров" или вместо "Хочу, чтобы меня не уволили" загадывайте "Меня ценит начальник и создает для меня лучшие условия".

Энергетика

Персидский советует наделить сформулированное желание позитивной энергией. Как это сделать? Проведите предпраздничные дни с радостью и удовольствием, чаще благодарите Вселенную за все, что она уже вам дала.

А перед новогодней ночью проветрите помещения, выбросите мусор, приберитесь, избавьтесь от сломанных старых вещей - так вы создадите позитивное пространство для чего-то нового, для вашего желания. Не забудьте сразу после боя курантов ненадолго открыть окно и проветрить еще раз.

Писать ли желание?

Почему бы и нет, считает Персидский. Только не съедайте пепел от этой бумажки, не жгите ее на свечах, не рвите. Напишите желание перед Новым годом и сверните листок так, чтобы он уместился в елочную игрушку.

Игрушку же разместите на самой верхней ветке елки. И все праздники время от времени смотрите на нее и представляйте, что желание уже исполнилось.

Игрушку снимите, когда будете убирать елку, не выбрасывайте записку. Вместе с ней положите игрушку на хранение. Записку уберете, когда желание исполнится.