Неизвестная пока болезнь стала причиной смерти 89 человек в Южном Судане. В страну уже переброшены лучшие специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщает Daily Mail.

Гибель всех людей случилась в местности, где ранее произошло наводнение, правда, пока не установлена связь между наводнением и массовым заражением.

"Мы решили направить группу быстрого реагирования, чтобы провести оценку рисков и расследование. Они смогут собрать образцы у больных людей, но предварительно мы получили цифру 89 смертей", — сказала представитель ВОЗ Шейла Байя.

Уже известно, что поначалу заподозрили холеру, но первые проведенные анализы уже дали отрицательный результат, как, впрочем, и на ряд известных и распространенных опасных инфекций.