В Казани бесследно пропал 29-летний тренер одного из фитнес-центров. Дмитрий Минеев исчез 9 декабря, и до сих пор о не ничего не известно, сообщает поисковый отряд "Лиза Алерт".

Приметы: рост 180 см, нормального телосложения, волосы тёмные, глаза зелёные. Казанец был одет в серую куртку, тёмные спортивные штаны, тёмные ботинки, чёрную шапку. При себе имел сумку коричневого цвета.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, просят звонить по телефону: 8 (800) 700-54-52 (звонок бесплатный).