Хулиганом года по праву может называться хулиган из Кызыла. Мужчина плюнул полицейским в глаз, угрожал заразить их ВИЧ и туберкулезом, а потом под шумок угнал патрульный автомобиль.

По данным Telegram-канала Shot, хулиган был один и сильно пьян. Привлечь его хотели за ложный вызов полиции, но тот начал грозить, что сейчас перезаражает всех вокруг опасными болезнями, что ему терять нечего - жить осталось "два понедельника".

После плевка в лицо полицейский выбежал на секунду из машины, чтобы умыться снегом, но хулиган ловко пересел на место водителя и дал по газам.

Машину нашли утром на следующий день, но хулигана в ней не было. Он сам пришел в участок через сутки с глубочайшими извинениями. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.