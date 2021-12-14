Министерство внутренних дел (МВД) России подготовило проект приказа о порядке вскрытия автомобилей без владельцев. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов правовых актов.

В проекте говорится, что хозяина автомобиля будут информировать о намерении вскрыть его транспортное средство. Сделают это не позднее 24 часов до момента начала вскрытия. Ему направят уведомление заказным письмом по почте или с помощью иных средств доставки, которые "позволят установить факт направления уведомления".

Уточняется, что уведомление также может быть направлено в виде телефонограммы, но с последующим непременным направлением бумажной версии. В документе будут указаны, в частности, дата, время, место и основания для вскрытия машины.