Сотрудница банка в Ачинске Красноярского края, которую разыскивали за крупное хищение денег, сдалась полиции. Женщина вынесла с рабочего места в коробке 23 миллиона рублей (15 миллионов в российской валюте, 49,5 тысяч долларов и столько же - евро).

О том, что женщина сама сдалась, сообщила представители МВД РФ Ирина Волк.

"В настоящее время женщина находится в отделе полиции МО МВД России "Ачинский", с ней работают сотрудники ОВД, выясняются все обстоятельства случившегося", — сказала Волк.

Мать 30-летней кассирши обратилась в полицию с заявлением о пропаже дочери 8 декабря. В то же время в полицию обратился и руководитель офиса банка с заявлением о пропаже денег.

При этом, как отметила Волк, полицейские пришли к выводу, что мать знала о местонахождении дочери, и решили провести с ней беседу. В результате женщина убедила подозреваемую не скрываться и самостоятельно сдаться правоохранителям.