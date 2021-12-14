В Казани по улице бегал окровавленный мужчина, полураздетый, с перерезанным горлом. Очевидцы этого зрелища позвонили в полицию и сообщили, что мужчина находится на улице Курашова. Правоохранители на улице мужчину не нашли, но обнаружили следы крови, которые привели их к ближайшему подъезду жилого дома и к определенной квартире, сообщает "Татарстан-24"

В квартире обнаружился мужчина с перерезанным горлом, он сообщил, что поругался с женой, а дальнейшее не помнит. Медики уговорили его поехать в больницу, поскольку рана опасна для жизни. Сейчас казанец доставлен в больницу № 12.