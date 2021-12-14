Елочные базары в Казани в 2021 году: полный список адресов и цен

После 15 декабря 2021 года в Казани заработают елочные базары. Для продажи хвойных деревьев будут организованы 28 мест, где казанцы смогут приобрести ели, сосны и пихты. Накануне старта продаж новогодних деревьев мэр Казани Ильсур Метшина призвал как торговцев, так и покупателей, следить за порядком на территории елочных базаров.

«Моя мечта – чтобы ни одна елка не была срублена, но это статья доходов лесничеств, и наша задача – организовать елочные базары. У нас были случаи, когда 1 и 2 января места торговли были грязными. Этого не должно быть, важна чистота. Все, что не было продано, после Нового года должно быть убрано», – рассказал градоначальник.

Председатель Комитета потребительского рынка Руслан Фазылянов сообщил, что наличие договоров с предпринимателями дает возможность обязать их привести торговое место в нормативное состояние как во время торговли, так и после ее окончания.

«Это значит, что 1 января места, где законно продавалась хвойная продукция, останутся чистыми и благоустроенными, не доставляя дополнительных хлопот коммунальным службам», – отметил он.

Ежедневно в Казани будут проводиться рейды. "Ревизоры" будут проверять, как ведется торговля на официальных точках, а также искать несанкционированные базары. Если такие найдутся, то им придется сворачивать точку.

Цена за новогоднюю елку будет начинаться от 500 рублей, за пихту – от одной тысячи рублей.

«К продаже на елочных базарах будут допускаться только елки, выращенные в специальных питомниках и имеющие соответствующие документы», – сообщил Руслан Фазылянов.

Непроданные на ярмарках деревья обещают не выбрасывать просто так. Они будут измельчены и переданы сельхозпроизводителям.