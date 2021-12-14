71-летняя пользовательница Reddit решила поделиться главным секретом своей жизни, она хранила его долгие десятилетия. А теперь, когда рассказала правду, стала главной героиней дня на сервисе.

Она рассказала, как много лет назад бросила мужа и своих четверых детей, трое из которых родились инвалидами. Оставив проблемную семью, женщина сбежала в США.

По словам рассказчицы, ее всегда тянуло не к мужчинам, а к женщинам, но все говорили, что это очень плохо, и она вышла замуж за друга, когда ей было всего 16 лет.

К 20 годам родились четверо детей-погодок. У двоих врачи диагностировали аутизм, у третьего - врожденную форму диабета.

"Каждый день я мечтала о том, чтобы сбежать. Я призналась в этом своей подруге, и она посоветовала мне уходить. Тогда я начала планировать побег", — поделилась рассказчица.

Ее семья долго думала, что женщина умерла, ее считали пропавшей без вести. Со временем беглянка выяснила, что муж с воспитанием детей не справился и отдал их в детский дом.