На начало декабря 2021 года общая смертность в Республике Татарстан составила 56 тысяч человек, что на 2000 человек больше, чем за весь предыдущий 2020-й год. Об этом сообщает "Бизнеc Online" со ссылкой на главу Минздрава Татарстана Марата Садыкова.

Глава ведомства отметил, что общий коэффициент смертности в ноябре составил 15,7 случая на тысячу человек ( в среднем по России такой показатель равен 16,7).

"Важно правильно понимать, от чего зависит избыточная смертность. В 2019 году — до ковида — в Татарстане было зафиксировано всего 42,6 тыс. смертей. По итогам 2020-го эта цифра выросла до 54 тыс. смертей. В этом году уже сейчас 56 тысяч", — заявил Садыков.

До наступления пандемии, напомнил министр здравоохранения, коэффициент общей смертности в Татарстане составлял 11 случаев на 1 тысячу населения.