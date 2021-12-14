45-летнюю женщину с массированным кровотечением отказались госпитализировать в больницу в Свердловской области. Причиной отказа стало отсутствие у женщины ПЦР-теста на коронавирус.

По данным местного портала Е1.ru, жительница Сухого Лога жаловалась на кишечное кровотечение около двух недель. Она обследовалась, но точный диагноз медики установить не смогли. Стало совсем плохо, упал гемоглобин, врачи предложили сделать ПЦР и только потом ложиться в больницу.

Через сутки истекающая кровью женщина потеряла сознание, и только после вмешательства местного депутата ее доставили в больницу и сразу отправили в реанимацию.

В пресс-службе свердловского Минздрава пояснили журналистам, что будут разбирать этот случай.