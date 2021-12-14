Банк «Открытие» открыл первое проектное финансирование для ПИК

Первый транш выдан в рамках проектного финансирования строительства новой очереди жилого комплекса «Мещерский лес» от ПИК – крупнейшего застройщика жилой недвижимости в России. Общая сумма кредитной сделки превышает 9 млрд рублей.

Новая очередь станет продолжением успешного проекта «Мещерский лес» от ПИК. Он расположен в районе Солнцево рядом с Мещерским парком в непосредственной близости от станции метро «Говорово», адрес комплекса – Москва, Боровское шоссе, вл. 2.

К 2025 году планируется возвести шесть корпусов с квартирами и апартаментами, а также два надземных паркинга, детский сад и школу. На первых этажах будут расположены магазины и кафе, а благоустройство территории включает детские эко-площадки из природных материалов, площадки для занятий спортом и командных игр.

Екатерина Чиркова, старший вице-президент, директор департамента по работе с клиентами банка «Открытие»:

«Начало сотрудничества с ПИК – крупнейшим девелопером страны – стало важной вехой для банка «Открытие». Проекты группы стали образцом удобного и доступного жилья, что подтверждается высоким спросом со стороны покупателей. Быстрое возведение объектов наряду с продуманной комплексной застройкой, обеспеченной необходимой инфраструктурой, полностью соответствует требованиям будущих жильцов. Мы высоко ценим такой подход и надеемся на продолжение работы по новым сделкам».

Анна Антонова, вице-президент, директор казначейства ПИК:

«Открывая финансирование по проекту «Мещерский лес», мы начинаем сотрудничество с новым для нас финансовым партнером. Выбор банка «Открытие» обусловлен качеством решений, предлагаемых его командой, а также репутацией банка как одного из лидеров в области финансирования застройщиков жилой недвижимости. Структура сделки соответствует требованиям нашей компании и позволяет сосредоточиться на реализации проекта, будучи уверенными в финансовом партнере».

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»), а также международными агентствами Fitch («BB+») и Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.