Житель американского штата Мэриленд устроил прямую трансляцию в Facebook, во время которой честно сознался в расправе над бросившей его беременной возлюбленной, после чего расстрелял бывшую супругу, пишет People.

44-летний анестезиолог явился к гости к бросившей его беременной бывшей подруге и выстрелил ей в голову. Потом он пошел к бывшей жене и обвинил ее во всех своих проблемах в личной жизни. Прямо у дома экс-супруги врач устроил прямую трансляцию, признавшись в убийстве любовницы.

"В любом случае, я совершил что-то безумное. Я только что выстрелил своей бывшей девушке в голову. Это было похоже на сон. Я никогда не думал, что стану таким парнем. Я не могу попасть в тюрьму. Человек, который действительно начал мою депрессию, и виновен во всем - моя бывшая жена. Итак, она следующая. Потом наступит моя очередь", - заявил мужчина.

Затем на видео слышится звук открывающейся двери. Мужчина говорит, что это жена, после чего бросается к двери со словами "настал этот день", и видео обрывается.

Полицейские нашли женщину мертвой, как и самого убийцу - он покончил с собой.