В селе Кульсеитово накануне отравились хлором в бассейне 9 человек. Журналисты "Татар-информ" смогли попасть в частный дом под Казанью, где компания из 15 человек арендовала место для отдыха. На сегодня шестеро взрослых и трое детей находятся под медицинским наблюдением в больницах. Прокуратура и Следком проводят проверки, возбуждено уголовное дело.

Почти сразу выяснилось, что дом принадлежит жительнице Казани, она с журналистами отказалась общаться, но в дом корреспондентов пустил мужчина, который представился соседом.

Найдя других арендаторов дома, корреспонденты выяснили, что в доме грязно, вода в бассейне мутная, в ней плавают клоки волос, а за холодильником лежит неубранная рвотная масса. Есть сильный запах хлора.