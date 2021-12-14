В Казани вынесен приговор гражданину Колумбии, который украл якутские бриллианты на 160 миллионов рублей. Приволжский суд Казани отправил 43-летнего Эдгара Алехандро Валеро в колонию на 5 лет.

Все случилось в 2018 году. Колумбиец похитил с выставки в "Казанской Ярмарке" ювелирные украшения на сумму более 160 миллионов. Он попытался скрыться на автомобиле, который предусмотрительно оставил рядом.

Пострадавшей стала якутская ювелирная компания Seven Diamonds. Похищенные драгоценности составляли 70% активов предприятия.

Колумбийца заочно арестовали, и только через год поймали в Аргентине. Генпрокуратура добилась его экстрадиции, напомнил старший помощник прокурора Республики Татарстан Руслан Галиев.

Вину свою гражданин Колумбии признал.