В Казани на кафе "Мадам Павлова", владелицы которого объявили заведение свободным от QR-кодов, заявили, что их заведение - "территория конституционных прав", составят еще 5 протоколов. Об этом заявила Раиля Шайхиева - хозяйка скандально прославившейся на всю страну кондитерской. О предстоящем наказании она сообщила на странице заведения в социальных сетях.

По словам Шайхиевой, материалы составлены отделом по экономическим преступлениям, несмотря на то, что заведение после проверок и суда работает только навынос. Владелицы считают, что давление направлено на полное закрытие, ликвидацию кафе.

Ранее суд оштрафовал "Мадам Павлову" на 80 тысяч за демарш против ковидных мер.