В Петербурге суд вынес приговор по громкому делу автослесаря, которого признали виновным в убийстве коллеги кувалдой. Оба трудились на шиномонтаже, и весной, накануне Женского дня, пьяный мужчина поругался со своим сотрудником и ударил его свинцовой кувалдой, огнетушителем и металлическим ключом.

Всего он нанес около 25 ударов, большая часть из которых пришлась на голову потерпевшего. Мужчина умер до приезда врачей.

На допросе мужчина сразу признал вину, но заявил, что коллегу убил по причине того, что во время распития тот предложил ему заняться однополым сексом. Убийца назвал поведение погибшего аморальным, но сообщил, что раскаивается в содеянном.

Убийцу приговорили к 8,5 года в колонии строго режима. Кроме того, ему предстоит выплатить супруге убитого 1 млн рублей.